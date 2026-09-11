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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494227
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Описание товара Игрушка 3в1 с вишневыми косточками "Жираф"
Внутри игрушки мешочек с настоящими вишнёвыми косточками, который можно вынимать, нагревать в микроволновой печи и остужать в холодильнике. Благодаря чудесным свойствам вишнёвых косточек игрушку можно использовать в трёх температурных режимах: тёплом, холодном и нейтральном. Яркий образ Совушки, плюшевые крылышки на кнопках, тепло и приятный звук вишнёвых косточек способствуют эмоциональному и сенсорному развитию малыша. Вынув мешочек с косточками, Совушку можно использовать в качестве игрушки на руку, придумывать и инсценировать разные интересные истории про Совушку и её лесных друзей. Такая импровизация непременно будет иметь успех у Вашего малыша.
Внутри игрушки мешочек с настоящими вишнёвыми косточками, который можно вынимать, нагревать в микроволновой печи и остужать в холодильнике. Благодаря чудесным свойствам вишнёвых косточек игрушку можно использовать в трёх температурных режимах: тёплом, холодном и нейтральном. Яркий образ Совушки, плюшевые крылышки на кнопках, тепло и приятный звук вишнёвых косточек способствуют эмоциональному и сенсорному развитию малыша. Вынув мешочек с косточками, Совушку можно использовать в качестве игрушки на руку, придумывать и инсценировать разные интересные истории про Совушку и её лесных друзей. Такая импровизация непременно будет иметь успех у Вашего малыша.
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