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Набор "INFINITY basic" №2 (в коробке) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "INFINITY basic" №2 (в коробке)

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Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 2
Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 3
Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 4
Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 5
Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 1
  • Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 2
  • Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 3
  • Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 4
  • Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 5
  • Набор &quot;INFINITY basic&quot; №2 (в коробке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 640 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492644
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, духовка, мойка, вытяжкой, сушилка для посуды, шкафчики, кастрюля – 1 шт., сковорода – 1 шт., стакан – 1 шт., солонка – 1 шт., блюдца – 4 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х56х17
Вес, кг.
4.2

Описание товара Набор "INFINITY basic" №2 (в коробке)

Кухня модульной серии INFINITY может быть дополнена другими наборами из этой серии. Все наборы серии INFINITY соединяются друг с другом с боковых сторон. Набор №2 это кухня, которая оснащена плитой, духовкой, мойкой, вытяжкой, сушилкой для посуды, шкафчиками

Отзывы о товаре Набор "INFINITY basic" №2 (в коробке)




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, духовка, мойка, вытяжкой, сушилка для посуды, шкафчики, кастрюля – 1 шт., сковорода – 1 шт., стакан – 1 шт., солонка – 1 шт., блюдца – 4 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Кухня модульной серии INFINITY может быть дополнена другими наборами из этой серии. Все наборы серии INFINITY соединяются друг с другом с боковых сторон. Набор №2 это кухня, которая оснащена плитой, духовкой, мойкой, вытяжкой, сушилкой для посуды, шкафчиками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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