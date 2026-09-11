Набор-мини настольный Кухня "Вилена" (в коробке)
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 260 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492634
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля – 1 шт., сковорода – 1 шт., кружка – 1 шт., солонка – 1 шт., блюдце – 1 шт., кухонные приборы – 5 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х14
Вес, кг.
1.4
Описание товара Набор-мини настольный Кухня "Вилена" (в коробке)
Настольный набор Кухня Вилена представляет собой мини-панель с плитой, мойкой, вытяжкой и полочками. Сюжетно-ролевые наборы знакомят детей с трудовыми процессами и прививают первоначальные трудовые навыки, способствуют художественному развитию, а также развитию воображения и фантазии.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля – 1 шт., сковорода – 1 шт., кружка – 1 шт., солонка – 1 шт., блюдце – 1 шт., кухонные приборы – 5 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Настольный набор Кухня Вилена представляет собой мини-панель с плитой, мойкой, вытяжкой и полочками. Сюжетно-ролевые наборы знакомят детей с трудовыми процессами и прививают первоначальные трудовые навыки, способствуют художественному развитию, а также развитию воображения и фантазии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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