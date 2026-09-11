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Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL

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Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 1
Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 2
Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 3
Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 4
Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
  • Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 1
  • Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 2
  • Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 3
  • Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 4
  • Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486614
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель, ветрозащита
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
-35
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х2х2
Вес, г.
100

Описание товара Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL

Godox LMS-12A AXL – конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-20000 Гц, соотношением сигнал/шум ?75 дБ, кабелем 1.2 м со штекером TRS 3.5мм на конце. Всенаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других «живых» выступлений. Микрофон совместим c камерами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3, 5 мм. Микрофон Godox LMS-12A AXL отличается от модели Godox LMS-12A AX наличием штекера с фиксатором, благодаря чему микрофон может использоваться с цифровыми беспроводными микрофонными системами с винтовым разъемом TRS. LMS-12A AXL имеет всенаправленную полярную диаграмму, улавливает звук со всех сторон капсулы и обеспечивает постоянный уровень звука, даже если пользователь отвернулся от микрофона. Широкий частотный диапазон, высокая чувствительность микрофона и соотношение сигнал/шум позволяют записывать чистый естественный звук профессионального качества. Компактный, легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава надежно защищает микрофон, как от помех, так и от механических воздействий. Ветрозащита из поролона высокой плотности эффективно снижает нежелательные посторонние шумы – шуршание одежды, звуки дыхание, порывы ветра и т.д. Микрофон надежно и незаметно крепится на одежде, благодаря съемной металлической клипсе, освобождая руки пользователя.

Отзывы о товаре Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель, ветрозащита
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
-35
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Godox LMS-12A AXL – конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-20000 Гц, соотношением сигнал/шум ?75 дБ, кабелем 1.2 м со штекером TRS 3.5мм на конце. Всенаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других «живых» выступлений. Микрофон совместим c камерами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3, 5 мм. Микрофон Godox LMS-12A AXL отличается от модели Godox LMS-12A AX наличием штекера с фиксатором, благодаря чему микрофон может использоваться с цифровыми беспроводными микрофонными системами с винтовым разъемом TRS. LMS-12A AXL имеет всенаправленную полярную диаграмму, улавливает звук со всех сторон капсулы и обеспечивает постоянный уровень звука, даже если пользователь отвернулся от микрофона. Широкий частотный диапазон, высокая чувствительность микрофона и соотношение сигнал/шум позволяют записывать чистый естественный звук профессионального качества. Компактный, легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава надежно защищает микрофон, как от помех, так и от механических воздействий. Ветрозащита из поролона высокой плотности эффективно снижает нежелательные посторонние шумы – шуршание одежды, звуки дыхание, порывы ветра и т.д. Микрофон надежно и незаметно крепится на одежде, благодаря съемной металлической клипсе, освобождая руки пользователя.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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