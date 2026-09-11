Труба оптическая Sky-Watcher StarTravel BK 150750 OTA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптическая труба
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482548
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.16х0.27х0.26
Вес, кг.
10
Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher StarTravel BK 150750 OTA
Ахроматический рефрактор Sky-Watcher StarTravel BK 150750 OTA – это оптическая труба с просветленной «быстрой» оптикой, которая особенно эффективна при астрофотографии. Во время съемки можно использовать малые выдержки, что облегчает фотографирование таких интересных явлений, как лунные и солнечные затмения. Благодаря двухэлементной оптической схеме с воздушным зазором рефрактор передает четкое изображение без хроматизма и других искажений.
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Ахроматический рефрактор Sky-Watcher StarTravel BK 150750 OTA – это оптическая труба с просветленной «быстрой» оптикой, которая особенно эффективна при астрофотографии. Во время съемки можно использовать малые выдержки, что облегчает фотографирование таких интересных явлений, как лунные и солнечные затмения. Благодаря двухэлементной оптической схеме с воздушным зазором рефрактор передает четкое изображение без хроматизма и других искажений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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