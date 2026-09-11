Парогенератор Vitek VT-2430
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481646
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.8
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
серый
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
синий
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Прочее
долив воды во время глажки, вертикальное отпаривание, функция самоочистки от накипи, противокапельная система, желобок для пуговиц, ECO-режим
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Страна производства
Китай
Функции и особенности
индикатор автоотключения, индикатор включения, индикатор низкого уровня воды, индикатор подачи пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х31
Вес, кг.
3.6
Описание товара Парогенератор Vitek VT-2430
Быстро и качественно отгладить костюм, брюки, платье или плащ позволит паровая станция VITEK VT-2430 с мощностью 2400 Вт и максимальным давлением 5,5 бар. Устройство может работать как в режиме обычного утюга, так и вертикального отпаривателя, поэтому легко справится и с легкими, и с довольно плотными, тяжелыми тканями.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.8
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
серый
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
синий
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Развернуть
Прочее
долив воды во время глажки, вертикальное отпаривание, функция самоочистки от накипи, противокапельная система, желобок для пуговиц, ECO-режим
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Страна производства
Китай
Функции и особенности
индикатор автоотключения, индикатор включения, индикатор низкого уровня воды, индикатор подачи пара
Страна производитель
Китай
Быстро и качественно отгладить костюм, брюки, платье или плащ позволит паровая станция VITEK VT-2430 с мощностью 2400 Вт и максимальным давлением 5,5 бар. Устройство может работать как в режиме обычного утюга, так и вертикального отпаривателя, поэтому легко справится и с легкими, и с довольно плотными, тяжелыми тканями.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Парогенератор Vitek VT-2430 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Парогенератор Vitek VT-2430