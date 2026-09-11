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Характеристики
Тип товара
Метеостанции, часы, датчики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478703
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Описание товара Метеостанция Vitek VT-6412 White/Silver
Беспроводная метеостанция с внешним датчиком. На большом цветном дисплее отображается температура в помещении, на улице, уровень влажности, время и текущая дата. Внешний датчик может работать на одном из трех каналов. Метеостанция устанавливается на стол при помощи откидной подставки или вешается на стену (есть отверстие для подвешивания). Управление производится при помощи сенсорных кнопок, расположенных вокруг дисплея. 2 будильника. Возможность изменения единиц измерения температуры (°С/°F). Базовый блок может работать как от стандартных пальчиковых батареек, так и от БП 220В. При подключении БП питание от батареек отключается. Внешний датчик работает только от батареек.
Беспроводная метеостанция с внешним датчиком. На большом цветном дисплее отображается температура в помещении, на улице, уровень влажности, время и текущая дата. Внешний датчик может работать на одном из трех каналов. Метеостанция устанавливается на стол при помощи откидной подставки или вешается на стену (есть отверстие для подвешивания). Управление производится при помощи сенсорных кнопок, расположенных вокруг дисплея. 2 будильника. Возможность изменения единиц измерения температуры (°С/°F). Базовый блок может работать как от стандартных пальчиковых батареек, так и от БП 220В. При подключении БП питание от батареек отключается. Внешний датчик работает только от батареек.
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