Метеостанция Rexant 70-0518
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Характеристики
Тип товара
Метеостанции, часы, датчики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478696
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
188
Описание товара Метеостанция Rexant 70-0518
Комнатно-уличная метеостанция Rexant предназначена для измерения показаний температуры в помещении и на улице, комнатной влажности, имеет часы, календарь и функцию будильника. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения температур. Отображает общий уровень метеокомфорта в помещении. Имеет настольную подставку, отверстие для крепежа на стену и кнопку сброса параметров RESET.
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Комнатно-уличная метеостанция Rexant предназначена для измерения показаний температуры в помещении и на улице, комнатной влажности, имеет часы, календарь и функцию будильника. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения температур. Отображает общий уровень метеокомфорта в помещении. Имеет настольную подставку, отверстие для крепежа на стену и кнопку сброса параметров RESET.
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