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Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649

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Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 1
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 2
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 3
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 4
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 5
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 6
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 7
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
500
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 1
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 2
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 3
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 4
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 5
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 6
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 7
  • Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478261
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Максимальный диаметр реза, мм
34
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
500
Ширина, см
1200
Высота, см
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.25х0.23
Вес, кг.
6

Описание товара Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649

Электрические ножницы для стрижки кустов Ryobi — это эффективный и надежный инструмент для ухода за вашим садом. Этот мощный кусторез оснащен электрическим двигателем мощностью 500 Вт, что обеспечивает высокую производительность и позволяет с легкостью справляться с обрезкой веток диаметром до 34 мм. С шириной стрижки в 1200 см и высотой 250 см, Ryobi станет отличным помощником для быстрой и аккуратной стрижки даже крупных кустарников. Несмотря на свою мощность, устройство весит всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Бренд Ryobi известен высоким качеством и долговечностью своих изделий, и эти электрические ножницы не являются исключением. Они идеально подходят для тех, кто ценит время и ищет надежный инструмент для поддержания красоты сада. Эти электрические ножницы станут отличным выбором как для профессиональных садоводов, так и для любителей.

Отзывы о товаре Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Максимальный диаметр реза, мм
34
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
500
Ширина, см
1200
Высота, см
250
Страна производитель
Китай
Описание
Электрические ножницы для стрижки кустов Ryobi — это эффективный и надежный инструмент для ухода за вашим садом. Этот мощный кусторез оснащен электрическим двигателем мощностью 500 Вт, что обеспечивает высокую производительность и позволяет с легкостью справляться с обрезкой веток диаметром до 34 мм. С шириной стрижки в 1200 см и высотой 250 см, Ryobi станет отличным помощником для быстрой и аккуратной стрижки даже крупных кустарников. Несмотря на свою мощность, устройство весит всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Бренд Ryobi известен высоким качеством и долговечностью своих изделий, и эти электрические ножницы не являются исключением. Они идеально подходят для тех, кто ценит время и ищет надежный инструмент для поддержания красоты сада. Эти электрические ножницы станут отличным выбором как для профессиональных садоводов, так и для любителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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