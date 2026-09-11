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Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478261
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Описание товара Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649
Электрические ножницы для стрижки кустов Ryobi — это эффективный и надежный инструмент для ухода за вашим садом. Этот мощный кусторез оснащен электрическим двигателем мощностью 500 Вт, что обеспечивает высокую производительность и позволяет с легкостью справляться с обрезкой веток диаметром до 34 мм.
С шириной стрижки в 1200 см и высотой 250 см, Ryobi станет отличным помощником для быстрой и аккуратной стрижки даже крупных кустарников. Несмотря на свою мощность, устройство весит всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке.
Бренд Ryobi известен высоким качеством и долговечностью своих изделий, и эти электрические ножницы не являются исключением. Они идеально подходят для тех, кто ценит время и ищет надежный инструмент для поддержания красоты сада. Эти электрические ножницы станут отличным выбором как для профессиональных садоводов, так и для любителей.
Электрические ножницы для стрижки кустов Ryobi — это эффективный и надежный инструмент для ухода за вашим садом. Этот мощный кусторез оснащен электрическим двигателем мощностью 500 Вт, что обеспечивает высокую производительность и позволяет с легкостью справляться с обрезкой веток диаметром до 34 мм.
С шириной стрижки в 1200 см и высотой 250 см, Ryobi станет отличным помощником для быстрой и аккуратной стрижки даже крупных кустарников. Несмотря на свою мощность, устройство весит всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке.
Бренд Ryobi известен высоким качеством и долговечностью своих изделий, и эти электрические ножницы не являются исключением. Они идеально подходят для тех, кто ценит время и ищет надежный инструмент для поддержания красоты сада. Эти электрические ножницы станут отличным выбором как для профессиональных садоводов, так и для любителей.
Кусторез электрический Ryobi RHT8165RL 5133003649 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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