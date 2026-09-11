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Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro

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Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro - фото 1
Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro - фото 1
  • Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477896
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Адаптер
Высота, см
13
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro

Адаптер Godox BW-AD400PRO позволяет использовать светоформирующие аксессуары Bowens со вспышкой Godox AD400Pro. При использовании переходного кольца Godox AD-AB могут также устанавливаться на вспышки Godox AD300Pro. Адаптер выполнен в дизайне вспышки, быстро монтируется на корпус вспышки и надежно закрепляется винтами.

Отзывы о товаре Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Адаптер
Высота, см
13
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Godox BW-AD400PRO позволяет использовать светоформирующие аксессуары Bowens со вспышкой Godox AD400Pro. При использовании переходного кольца Godox AD-AB могут также устанавливаться на вспышки Godox AD300Pro. Адаптер выполнен в дизайне вспышки, быстро монтируется на корпус вспышки и надежно закрепляется винтами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Godox BW-AD400PRO для AD400Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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