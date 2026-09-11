Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, съемное основание, USB-кабель 2м, зарядное устройство, ИК-пульт
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, съемное основание, USB-кабель 2м, зарядное устройство, ИК-пульт
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
да
Габаритные размеры, см
19,2х19,2х6,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х21
Вес, кг.
1.8
Описание товара Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки
Если вы ведете свой видеоблог и хотите украсить студию или создать атмосферу, благоприятную для зрителей вашего канала, используйте специально разработанный студийный осветитель CL10 с RGB светодиодами. Благодаря возможности выбора любого из 36000 оттенков свечения и 39 предустановленным спецэффектам, осветитель позволяет полностью кастомизировать освещение в вашей студии, чтобы предоставить зрителям живописное изображение трансляции, сократить трудозатраты и время на подготовку световых приборов и продвинуться на более высокий уровень.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, съемное основание, USB-кабель 2м, зарядное устройство, ИК-пульт
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
да
Габаритные размеры, см
19,2х19,2х6,5
Страна производитель
Китай
Если вы ведете свой видеоблог и хотите украсить студию или создать атмосферу, благоприятную для зрителей вашего канала, используйте специально разработанный студийный осветитель CL10 с RGB светодиодами. Благодаря возможности выбора любого из 36000 оттенков свечения и 39 предустановленным спецэффектам, осветитель позволяет полностью кастомизировать освещение в вашей студии, чтобы предоставить зрителям живописное изображение трансляции, сократить трудозатраты и время на подготовку световых приборов и продвинуться на более высокий уровень.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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