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Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки

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Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 1
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 2
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 3
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 4
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 5
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 6
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 7
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 8
Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, съемное основание, USB-кабель 2м, зарядное устройство, ИК-пульт
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
да
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477879
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, съемное основание, USB-кабель 2м, зарядное устройство, ИК-пульт
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
да
Габаритные размеры, см
19,2х19,2х6,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х21
Вес, кг.
1.8

Описание товара Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки

Если вы ведете свой видеоблог и хотите украсить студию или создать атмосферу, благоприятную для зрителей вашего канала, используйте специально разработанный студийный осветитель CL10 с RGB светодиодами. Благодаря возможности выбора любого из 36000 оттенков свечения и 39 предустановленным спецэффектам, осветитель позволяет полностью кастомизировать освещение в вашей студии, чтобы предоставить зрителям живописное изображение трансляции, сократить трудозатраты и время на подготовку световых приборов и продвинуться на более высокий уровень.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox CL10 для видеосъемки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, съемное основание, USB-кабель 2м, зарядное устройство, ИК-пульт
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
да
Габаритные размеры, см
19,2х19,2х6,5
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы ведете свой видеоблог и хотите украсить студию или создать атмосферу, благоприятную для зрителей вашего канала, используйте специально разработанный студийный осветитель CL10 с RGB светодиодами. Благодаря возможности выбора любого из 36000 оттенков свечения и 39 предустановленным спецэффектам, осветитель позволяет полностью кастомизировать освещение в вашей студии, чтобы предоставить зрителям живописное изображение трансляции, сократить трудозатраты и время на подготовку световых приборов и продвинуться на более высокий уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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