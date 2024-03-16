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Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)

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Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 1
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 2
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 3
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 4
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 5
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 1
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 2
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 3
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 4
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 5
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
150

Описание товара Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)

Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)

Отзывы о товаре Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Описание
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - по цене 2270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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