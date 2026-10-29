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Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый

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Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 1
Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 2
Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 3
Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 4
Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 1
  • Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 2
  • Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 3
  • Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 4
  • Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый
2 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1.46

Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый

Вентилятор Centek CT-5007 синий предназначен для размещения на столе или окне. Он характеризуется потребляемой мощностью 30 Вт и тремя скоростными режимами работы, обеспечивая эффективный обдув воздухом при низком уровне шума. На устойчивом основании прибора имеется панель с 4 кнопками управления. Конструкция осевого вентилятора Centek CT-5007 предусматривает регулировку угла наклона и поворота. Для защиты от соприкосновения с лопастями вентилятор оснащен металлической решеткой.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Вентилятор Centek CT-5007 синий предназначен для размещения на столе или окне. Он характеризуется потребляемой мощностью 30 Вт и тремя скоростными режимами работы, обеспечивая эффективный обдув воздухом при низком уровне шума. На устойчивом основании прибора имеется панель с 4 кнопками управления. Конструкция осевого вентилятора Centek CT-5007 предусматривает регулировку угла наклона и поворота. Для защиты от соприкосновения с лопастями вентилятор оснащен металлической решеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор настольный Centek CT-5007 белый - по цене 2020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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