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Вакуумный упаковщик Caso VC 100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вакуумный упаковщик Caso VC 100

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Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 5
Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 6
Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 7
Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 7
  • Вакуумный упаковщик Caso VC 100 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474760
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Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Размеры в упаковке, см
39х17х12
Вес, кг.
1.16

Описание товара Вакуумный упаковщик Caso VC 100

Вакууматор CASO VC 100 для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др. Продукты в вакуумных упаковках надежно защищаются от загрязнений и имеют презентабельный внешний вид. Вакуумный упаковщик CASO VC 100 для дома отличается компактным размером. Устройство выполнено в пластиковом корпусе. Благодаря насосу мощностью в 120 Вт воздух откачивается со скоростью 12 литров в минуту, что позволяет качественно упаковывать продукты. Сварная планка рассчитана на пакеты и рулоны шириной до 30 см. Пакет запаивается качественным двойным сварным швом. Для безопасного использования на крышке предусмотрены специальные защелки. VC 100 отличается простотой в эксплуатации. Режимы работы: автоматическая вакуумизация, остановка и запайка пакета без откачки воздуха. Также при помощи вакууматора данной модели можно откачать воздух из контейнера (используется шланг).

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Caso VC 100




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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Описание
Вакууматор CASO VC 100 для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др. Продукты в вакуумных упаковках надежно защищаются от загрязнений и имеют презентабельный внешний вид. Вакуумный упаковщик CASO VC 100 для дома отличается компактным размером. Устройство выполнено в пластиковом корпусе. Благодаря насосу мощностью в 120 Вт воздух откачивается со скоростью 12 литров в минуту, что позволяет качественно упаковывать продукты. Сварная планка рассчитана на пакеты и рулоны шириной до 30 см. Пакет запаивается качественным двойным сварным швом. Для безопасного использования на крышке предусмотрены специальные защелки. VC 100 отличается простотой в эксплуатации. Режимы работы: автоматическая вакуумизация, остановка и запайка пакета без откачки воздуха. Также при помощи вакууматора данной модели можно откачать воздух из контейнера (используется шланг).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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