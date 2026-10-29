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Телевизор 32" JVC LT-32M380 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор 32" JVC LT-32M380

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Телевизор 32&quot; JVC LT-32M380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474032
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Телевизор 32" JVC LT-32M380
10 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор 32" JVC LT-32M380



Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х45х8
Вес, кг.
6

Описание товара Телевизор 32" JVC LT-32M380

Поддержка стандартов аналогово вещания PAL-DK, SECAM Поддержка стандартов цифрового вещания DVB-T2+C (QAM). Разрешение по аналоговому видео входу 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Разрешение HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Русский, Английский язык экранного меню. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио. Декодер двухканальный Dolby Digital. Функции: авто выключение, отложенный просмотр (Time Shift), запись программ цифрового ТВ, блокировка.

Отзывы о товаре Телевизор 32" JVC LT-32M380




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Поддержка стандартов аналогово вещания PAL-DK, SECAM Поддержка стандартов цифрового вещания DVB-T2+C (QAM). Разрешение по аналоговому видео входу 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Разрешение HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Русский, Английский язык экранного меню. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио. Декодер двухканальный Dolby Digital. Функции: авто выключение, отложенный просмотр (Time Shift), запись программ цифрового ТВ, блокировка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор 32" JVC LT-32M380 - по цене 10970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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