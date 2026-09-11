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Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513)

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Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 1
Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 2
Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 3
Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
шт.ора для ванной
  • Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 1
  • Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 2
  • Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 3
  • Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 472469
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
шт.ора для ванной
Высота, см
200
Материал
текстиль
Страна производства
Чехия
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х4
Вес, г.
480

Описание товара Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513)

шт.орка для ванной изготовлена из 100% полиэстера. Водоотталкивающая пропитка. Плотность ткани: 100гр/см. Металлические люверсы 12 шт. (?10мм) Резиновый утяжелитель. Кольца для карниза в комплект не входят.

Отзывы о товаре Штора для ванной Fixsen Crocus (FX-2513)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
шт.ора для ванной
Высота, см
200
Материал
текстиль
Страна производства
Чехия
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Описание
шт.орка для ванной изготовлена из 100% полиэстера. Водоотталкивающая пропитка. Плотность ткани: 100гр/см. Металлические люверсы 12 шт. (?10мм) Резиновый утяжелитель. Кольца для карниза в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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