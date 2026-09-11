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Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036)

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Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471081
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный фильтр
Размеры в упаковке, см
68х48х15
Вес, кг.
8.6

Описание товара Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036)

Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью и износостойкостью.

Отзывы о товаре Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный фильтр
Описание
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью и износостойкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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