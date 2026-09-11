Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный фильтр
Размеры в упаковке, см
68х48х15
Вес, кг.
8.6
Описание товара Смеситель для ванны DECOROOM DR22 (DR22036)
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью и износостойкостью.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный фильтр
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью и износостойкостью.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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