Top.Mail.Ru
Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470140
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
27х19х8
Вес, г.
380

Описание товара Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812)

Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812)

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для жидкого мыла FIXSEN TREND (FX-97812) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...