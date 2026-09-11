Сетевое хранилище Synology RS3621XS+
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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
539 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467984
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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, набор принадлежностей, кабель питания x2
Модель процессора
Intel Xeon D-1541
Частота процессора, МГц
2100
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
2xUSB 3.2 Gen 1
Другие порты и интерфейсы
x8 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
Torrent-client
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
142
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482 x 88 x 724 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х62х22
Вес, кг.
4
Описание товара Сетевое хранилище Synology RS3621XS+
Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3621xs+ подходит для эффективной работы не только в малых и средних организациях, но и в крупных компаниях. Устройство рассчитано на установку в стойку. Монтажная высота хранилища – 2U. Устройство имеет 12 отсеков для SATA-накопителей, объем каждого из которых может достигать внушительных 20 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы – 2.5 и 3.5 дюйма. Доступную пользователю емкость хранилища можно увеличить, воспользовавшись опциональными модулями расширения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
документация, набор принадлежностей, кабель питания x2
Модель процессора
Intel Xeon D-1541
Частота процессора, МГц
2100
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Развернуть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
2xUSB 3.2 Gen 1
Другие порты и интерфейсы
x8 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
Torrent-client
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
142
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
482 x 88 x 724 мм
Страна производитель
Китай
Сетевое хранилище (NAS) Synology RackStation RS3621xs+ подходит для эффективной работы не только в малых и средних организациях, но и в крупных компаниях. Устройство рассчитано на установку в стойку. Монтажная высота хранилища – 2U. Устройство имеет 12 отсеков для SATA-накопителей, объем каждого из которых может достигать внушительных 20 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы – 2.5 и 3.5 дюйма. Доступную пользователю емкость хранилища можно увеличить, воспользовавшись опциональными модулями расширения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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