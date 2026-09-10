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Кубики 4 элемента в коробке VG50161 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кубики 4 элемента в коробке VG50161

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Кубики 4 элемента в коробке VG50161
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465044
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
кубики (4 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х5
Вес, г.
278

Описание товара Кубики 4 элемента в коробке VG50161

Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. Изготовлена из экологически чистой древесины.

Отзывы о товаре Кубики 4 элемента в коробке VG50161




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
кубики (4 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. Изготовлена из экологически чистой древесины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кубики 4 элемента в коробке VG50161 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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