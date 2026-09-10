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Набор выпечки коробке 51604 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор выпечки коробке 51604

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Набор выпечки коробке 51604
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
790 руб.  880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465037
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
пончики (6 шт.)
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х3
Вес, г.
271

Описание товара Набор выпечки коробке 51604

Отличный подарок для маленьких любителей кухни Набор выпечки в коробке. Набор дает возможность почувствовать себя профессиональным кулинаром. 6 пончиков с яркой глазурью выполнены из безопасного для игры материала.

Отзывы о товаре Набор выпечки коробке 51604




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
пончики (6 шт.)
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Отличный подарок для маленьких любителей кухни Набор выпечки в коробке. Набор дает возможность почувствовать себя профессиональным кулинаром. 6 пончиков с яркой глазурью выполнены из безопасного для игры материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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