Блочный пазл "Зверята" в рамке 44024
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Характеристики
Описание товара Блочный пазл "Зверята" в рамке 44024
Займите ребенка увлекательной игрой с деревянными кубиками-пазлом Viga Toys PolarB Зверята. Из 9 кубиков ребенок соберет на подставке 6 изображений: зебры, коалы, мишки, слоника, лисички и ежика. Развивающая игрушка понравится малышам преддошкольного возраста от 18 месяцев.Пазл-кубики заинтересует малыша милыми картинками, поможет развить память и внимательность. Собирая кубики, ребенок потренирует ловкость рук, зрительно-моторную координацию, мышление, запомнит некоторых животных.Познание мира с помощью развивающей игры - главная функция деревянных кубиков с пазлом. Ребенок порадуется, когда правильно сложит картинку, почувствует уверенность в способностях.Особенность серии PolarB - стильная пастельная расцветка. Кубики и подставка изготовлены из качественной древесины с использованием гипоаллергенных красителей. Как и все развивающие деревянные игрушки Viga Toys, кубики-пазл соответствуют европейскому EN71 и американскому ASTM сертификатам качества.В комплекте подставка 10, 5x10, 5x3, 7 см и 9 кубиков.
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