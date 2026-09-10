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Блочный пазл "Зверята" в рамке 44024 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блочный пазл "Зверята" в рамке 44024

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Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 1
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 2
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 3
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 4
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 5
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 6
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 7
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 8
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 9
Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 1
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 2
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 3
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 4
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 5
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 6
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 7
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 8
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 9
  • Блочный пазл &quot;Зверята&quot; в рамке 44024 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
920 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465016
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
6 изображений
Количество деталей
9 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х5
Вес, г.
350

Описание товара Блочный пазл "Зверята" в рамке 44024

Займите ребенка увлекательной игрой с деревянными кубиками-пазлом Viga Toys PolarB Зверята. Из 9 кубиков ребенок соберет на подставке 6 изображений: зебры, коалы, мишки, слоника, лисички и ежика. Развивающая игрушка понравится малышам преддошкольного возраста от 18 месяцев.Пазл-кубики заинтересует малыша милыми картинками, поможет развить память и внимательность. Собирая кубики, ребенок потренирует ловкость рук, зрительно-моторную координацию, мышление, запомнит некоторых животных.Познание мира с помощью развивающей игры - главная функция деревянных кубиков с пазлом. Ребенок порадуется, когда правильно сложит картинку, почувствует уверенность в способностях.Особенность серии PolarB - стильная пастельная расцветка. Кубики и подставка изготовлены из качественной древесины с использованием гипоаллергенных красителей. Как и все развивающие деревянные игрушки Viga Toys, кубики-пазл соответствуют европейскому EN71 и американскому ASTM сертификатам качества.В комплекте подставка 10, 5x10, 5x3, 7 см и 9 кубиков.

Отзывы о товаре Блочный пазл "Зверята" в рамке 44024




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
6 изображений
Количество деталей
9 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Описание
Займите ребенка увлекательной игрой с деревянными кубиками-пазлом Viga Toys PolarB Зверята. Из 9 кубиков ребенок соберет на подставке 6 изображений: зебры, коалы, мишки, слоника, лисички и ежика. Развивающая игрушка понравится малышам преддошкольного возраста от 18 месяцев.Пазл-кубики заинтересует малыша милыми картинками, поможет развить память и внимательность. Собирая кубики, ребенок потренирует ловкость рук, зрительно-моторную координацию, мышление, запомнит некоторых животных.Познание мира с помощью развивающей игры - главная функция деревянных кубиков с пазлом. Ребенок порадуется, когда правильно сложит картинку, почувствует уверенность в способностях.Особенность серии PolarB - стильная пастельная расцветка. Кубики и подставка изготовлены из качественной древесины с использованием гипоаллергенных красителей. Как и все развивающие деревянные игрушки Viga Toys, кубики-пазл соответствуют европейскому EN71 и американскому ASTM сертификатам качества.В комплекте подставка 10, 5x10, 5x3, 7 см и 9 кубиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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