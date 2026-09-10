Top.Mail.Ru
Игровой модуль "Календарь" в коробке 44056 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игровой модуль "Календарь" в коробке 44056

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игровой модуль &quot;Календарь&quot; в коробке 44056 - фото 1
Игровой модуль &quot;Календарь&quot; в коробке 44056 - фото 2
Игровой модуль &quot;Календарь&quot; в коробке 44056 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Игровой модуль &quot;Календарь&quot; в коробке 44056 - фото 1
  • Игровой модуль &quot;Календарь&quot; в коробке 44056 - фото 2
  • Игровой модуль &quot;Календарь&quot; в коробке 44056 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 040 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, г.
458

Описание товара Игровой модуль "Календарь" в коробке 44056

Деревянный календарь Viga Toys PolarB с часами на английском языке – уникальный инструмент обучения малышей от 3 лет. Дети смогут понимать и определять дни недели, месяцы, сезоны, время и погоду. Переставляя бегунки в виде симпатичных зверят по месяцам, дням неделям и датам, дети развивают интеллект, память и становятся наблюдательными. Подвижные стрелки на часах помогут научиться определять, который час. Есть также шкалы с названиями времен года и погоды. Развивающая игра с обучающим календарем тренирует мышление, в том числе абстрактное и логическое, расширяет кругозор. Каждый день дети смогут наблюдать за окружающим миром и лучше узнавать его с помощью календаря Viga Toys. Набор для обучения представлен на английском, и ребенок сможет выучить названия месяцев, дней недели, времен года, погоды на важнейшем международном языке. Обучающий календарь подходит для уроков английского как наглядный материал. Рекомендован для занятий дома, в детском саду, центре развития. Сочетается с педагогикой Монтессори. Деревянная основа 30 х 30 см не окрашена, указатели и надписи покрыты безопасными пастельными красками. Календарь серии PolarB с закругленными углами хорошо отшлифован для комфортных игр. Его можно разместить на столе или повесить на стену – предусмотрена петелька.

Отзывы о товаре Игровой модуль "Календарь" в коробке 44056




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянный календарь Viga Toys PolarB с часами на английском языке – уникальный инструмент обучения малышей от 3 лет. Дети смогут понимать и определять дни недели, месяцы, сезоны, время и погоду. Переставляя бегунки в виде симпатичных зверят по месяцам, дням неделям и датам, дети развивают интеллект, память и становятся наблюдательными. Подвижные стрелки на часах помогут научиться определять, который час. Есть также шкалы с названиями времен года и погоды. Развивающая игра с обучающим календарем тренирует мышление, в том числе абстрактное и логическое, расширяет кругозор. Каждый день дети смогут наблюдать за окружающим миром и лучше узнавать его с помощью календаря Viga Toys. Набор для обучения представлен на английском, и ребенок сможет выучить названия месяцев, дней недели, времен года, погоды на важнейшем международном языке. Обучающий календарь подходит для уроков английского как наглядный материал. Рекомендован для занятий дома, в детском саду, центре развития. Сочетается с педагогикой Монтессори. Деревянная основа 30 х 30 см не окрашена, указатели и надписи покрыты безопасными пастельными красками. Календарь серии PolarB с закругленными углами хорошо отшлифован для комфортных игр. Его можно разместить на столе или повесить на стену – предусмотрена петелька.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровой модуль "Календарь" в коробке 44056 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...