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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 540 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464830
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Описание товара Кофеварка с чашкой в коробке 50234FSC
Игрушечная кофеварка Viga Toys из дерева вдохновит ребенка поиграть в бариста и кухню. При помощи детской кофеварки, чашки и капсулы с кофе малыш поймет технологию приготовления бодрящего напитка и устройства кухонной техники. Развивающая игрушка понравится юным поварам от 3 лет. Сюжетно-ролевые игры с кофеваркой от Viga Toys полезны для тренировки воображения, зрительно-моторной координации, мышления и любознательности. Для приготовления кофе малыш выполняет определенные действий последовательно, что развивает память и логическое мышление. Игровой набор юного кулинара хорошо подходит для совместных игр и развития социальных навыков. Может использоваться как дома, так и в детском саду. В педагогике Монтессори с подобными игрушками дети учатся самостоятельно обсуживать себя. Тема кулинарии близка и понятна малышам. Они часто наблюдают за взрослыми, занятыми домашними делами, поэтому им будет интересно приобщиться. Деревянная игрушка размером 21x20x11 см отлично дополнит детские кухни и наборы посуды. Рукоятка режимов поворачивается с характерным звуком, есть нарисованный таймер и кнопка сверху. Детали игрового набора отшлифованы до гладкости и имеют скругленные края. Краски гипоаллергенны. Все развивающие деревянные игрушки Viga Toys соответствуют стандартам качества и безопасности EN71 и ASTM.
Игрушечная кофеварка Viga Toys из дерева вдохновит ребенка поиграть в бариста и кухню. При помощи детской кофеварки, чашки и капсулы с кофе малыш поймет технологию приготовления бодрящего напитка и устройства кухонной техники. Развивающая игрушка понравится юным поварам от 3 лет. Сюжетно-ролевые игры с кофеваркой от Viga Toys полезны для тренировки воображения, зрительно-моторной координации, мышления и любознательности. Для приготовления кофе малыш выполняет определенные действий последовательно, что развивает память и логическое мышление. Игровой набор юного кулинара хорошо подходит для совместных игр и развития социальных навыков. Может использоваться как дома, так и в детском саду. В педагогике Монтессори с подобными игрушками дети учатся самостоятельно обсуживать себя. Тема кулинарии близка и понятна малышам. Они часто наблюдают за взрослыми, занятыми домашними делами, поэтому им будет интересно приобщиться. Деревянная игрушка размером 21x20x11 см отлично дополнит детские кухни и наборы посуды. Рукоятка режимов поворачивается с характерным звуком, есть нарисованный таймер и кнопка сверху. Детали игрового набора отшлифованы до гладкости и имеют скругленные края. Краски гипоаллергенны. Все развивающие деревянные игрушки Viga Toys соответствуют стандартам качества и безопасности EN71 и ASTM.
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