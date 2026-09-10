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Трек №2 7056 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трек №2 7056

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Трек №2 7056
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 270 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464490
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Характеристики

Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
ворота, мост, 2 машинки на батарейках, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х6
Вес, г.
363

Описание товара Трек №2 7056

Собери гоночный трек и гоняй по нему на 2 машинках. Играть можно одному и с друзьями.

Отзывы о товаре Трек №2 7056




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
ворота, мост, 2 машинки на батарейках, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Собери гоночный трек и гоняй по нему на 2 машинках. Играть можно одному и с друзьями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трек №2 7056 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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