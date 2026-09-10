Трек №2 7056
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 270 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
ворота, мост, 2 машинки на батарейках, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х6
Вес, г.
363
Описание товара Трек №2 7056
Собери гоночный трек и гоняй по нему на 2 машинках. Играть можно одному и с друзьями.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
ворота, мост, 2 машинки на батарейках, упаковка
Страна производитель
Китай
Собери гоночный трек и гоняй по нему на 2 машинках. Играть можно одному и с друзьями.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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