Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Электроблинницы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 460947
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Блинница Clatronic CM 3372 – бытовой прибор для выпекания. Блинница подходит для использования на обычных кухнях. Диаметр выпекаемых блинов 290 мм. Корпус устройства сделан из черного термостойкого пластика, с антипригарным покрытием рабочей поверхности. Блины не пригорают и легко отделяются от поверхности. На рабочей поверхности есть бортики для регулирования распределения теста. Для переворачивания блинов необходимо использовать специальные лопатки, которые не будут царапать поверхность. Модель Clatronic CM 3372 подключается к обычной розетке. Панель управления вынесена за пределы рабочей поверхности. Регуляторы включения и настройки снабжены световыми индикаторами и дополнительными символами, позволяющими лучше ориентироваться в режимах выпекания. Для защиты механизма блинница оснащена встроенной системой от перегрева. Плюсом является возможность использования блинницы в качестве электросковородки.
Блинница Clatronic CM 3372 – бытовой прибор для выпекания. Блинница подходит для использования на обычных кухнях. Диаметр выпекаемых блинов 290 мм. Корпус устройства сделан из черного термостойкого пластика, с антипригарным покрытием рабочей поверхности. Блины не пригорают и легко отделяются от поверхности. На рабочей поверхности есть бортики для регулирования распределения теста. Для переворачивания блинов необходимо использовать специальные лопатки, которые не будут царапать поверхность. Модель Clatronic CM 3372 подключается к обычной розетке. Панель управления вынесена за пределы рабочей поверхности. Регуляторы включения и настройки снабжены световыми индикаторами и дополнительными символами, позволяющими лучше ориентироваться в режимах выпекания. Для защиты механизма блинница оснащена встроенной системой от перегрева. Плюсом является возможность использования блинницы в качестве электросковородки.
Блинница Clatronic CM 3372 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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