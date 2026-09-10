Блинница Caso CM 1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электроблинницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 460945
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х32х12
Вес, кг.
2
Описание товара Блинница Caso CM 1300
Устройство, предназначенное для приготовления блинов с антипригарным покрытием, которое с легкостью поддается очистке. Благодаря уникальному покрытию блины можно жарить даже без масла, причем это никак не сказывается на вкусе лакомства. За счет плавной регулировки нагрева возможен подбор нужной температуры для блинов. Плавная регулировка имеет 8 уровней температуры. Тепло равномерно распределяется по всей поверхности. Варочная поверхность имеет диаметр 33 см. Имеется индикатор готовности, который меняет цвет при достижении необходимой температуры.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Устройство, предназначенное для приготовления блинов с антипригарным покрытием, которое с легкостью поддается очистке. Благодаря уникальному покрытию блины можно жарить даже без масла, причем это никак не сказывается на вкусе лакомства. За счет плавной регулировки нагрева возможен подбор нужной температуры для блинов. Плавная регулировка имеет 8 уровней температуры. Тепло равномерно распределяется по всей поверхности. Варочная поверхность имеет диаметр 33 см. Имеется индикатор готовности, который меняет цвет при достижении необходимой температуры.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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