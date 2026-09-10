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Усилитель JBL Club A754 4-х канальный компакт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель JBL Club A754 4-х канальный компакт

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Усилитель JBL Club A754 4-х канальный компакт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459439
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
1.65

Описание товара Усилитель JBL Club A754 4-х канальный компакт

Четырёхканальный усилитель Club A754 способен выдать на каждый канал по 75 Вт чистой, неискажённой мощности. Его можно использовать не только для подключения фронтальных и тыловых акустических систем, но и объединить пару каналов в мостовое включение для работы на сабвуфер, получив при этом мощность 200 Вт RMS.

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Описание
Четырёхканальный усилитель Club A754 способен выдать на каждый канал по 75 Вт чистой, неискажённой мощности. Его можно использовать не только для подключения фронтальных и тыловых акустических систем, но и объединить пару каналов в мостовое включение для работы на сабвуфер, получив при этом мощность 200 Вт RMS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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