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Бассейн Intex 58439 Геометрия, 3 кольца купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бассейн Intex 58439 Геометрия, 3 кольца

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Бассейн Intex 58439 Геометрия, 3 кольца
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 090 руб.  1 905 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 45887
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
33
Материал
винил
Объем, л
288
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
147
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Бассейн Intex 58439 Геометрия, 3 кольца

Замечательный, веселый надувной детский бассейн Intex 58439 Геометрия яркой расцветки подарит малышам и их родителям незабываемые впечатления от купания в жаркий летний день. Бассейн имеет надувные, мягкие бортики, которые не только добавят комфорта, но и уберегут детей от травм.Удобная, компактная и лёгкая конструкция, позволяет взять бассейн с собой на отдых.

Возможность наполнения водой 335 литров при 80% наливании. Размеры: 147х33 см.

Отзывы о товаре Бассейн Intex 58439 Геометрия, 3 кольца




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
33
Материал
винил
Объем, л
288
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
147
Страна производитель
Китай
Описание

Замечательный, веселый надувной детский бассейн Intex 58439 Геометрия яркой расцветки подарит малышам и их родителям незабываемые впечатления от купания в жаркий летний день. Бассейн имеет надувные, мягкие бортики, которые не только добавят комфорта, но и уберегут детей от травм.Удобная, компактная и лёгкая конструкция, позволяет взять бассейн с собой на отдых.

Возможность наполнения водой 335 литров при 80% наливании. Размеры: 147х33 см.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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