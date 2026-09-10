Бассейн Intex 58426 Голубой Кристалл, 3 кольца
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%910 руб. 1 485 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 45879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
33
Материал
винил
Объем, л
288
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
147
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х9
Вес, кг.
1.37
Описание товара Бассейн Intex 58426 Голубой Кристалл, 3 кольца
Бассейн Intex 58426 для детей от 2 лет. Состоит из трех надувных колец. Изготовлен из высококачественного материала (винила).
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
33
Материал
винил
Объем, л
288
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
147
Страна производитель
Китай
Бассейн Intex 58426 для детей от 2 лет. Состоит из трех надувных колец. Изготовлен из высококачественного материала (винила).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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