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Стойка-журавль Godox LB02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-журавль Godox LB02

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Стойка-журавль Godox LB02 - фото 1
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 2
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 3
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 4
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 5
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 6
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 7
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 8
Стойка-журавль Godox LB02 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
120
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120х12.5х12
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 1
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 2
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 3
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 4
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 5
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 6
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 7
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 8
  • Стойка-журавль Godox LB02 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456590
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
120
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120х12.5х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.12х0.12
Вес, кг.
7

Описание товара Стойка-журавль Godox LB02

Стойка-журавль Godox LB02 предназначена для установки и быстрого позиционирования (в том числе под углом) осветителей среднего размера весом до 4 кг как в студии, так и на выезде. На конце перекладины закреплен съемный шпигот 5/8 с винтовой резьбой 1/4 и 3/8, на который устанавливаются осветители постоянного или импульсного света и другое стандартное студийное оборудование, например микрофоны. Регулируемый угол наклона перекладины-стрелы позволяет максимально удобно расположить осветитель над объектом и при этом вывести журавль из кадра. Угол наклона стрелы фиксируется надежным замком кронштейна с крупной ручкой с «храповиком». Стойка-журавль имеет надежную, устойчивую конструкцию, рассчитанную на интенсивную многолетнюю эксплуатацию. Для компенсации веса закрепленного оборудования служит груз-противовес. Двухобъемный мешок для песка входит в комплект. Конструкция стойки журавля выполнена так, что несъемная перекладина вставляется в трубку верхней секции стойки. Длина кран-стойки в сложенном виде при этом 120 см, что обеспечивает сверхкомпактное хранение. Кроме того, вертикальное положение стрелы, заведенной в трубку верхней секции поможет увеличить общую высоту стойки до 3.8 м. Воздушный амортизатор секции стойки и перекладины скомпенсирует удар и предохранит оборудование от удара в случае, если ассистент попытается резко изменить высоту стойки.

Отзывы о товаре Стойка-журавль Godox LB02




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
120
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
120х12.5х12
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка-журавль Godox LB02 предназначена для установки и быстрого позиционирования (в том числе под углом) осветителей среднего размера весом до 4 кг как в студии, так и на выезде. На конце перекладины закреплен съемный шпигот 5/8 с винтовой резьбой 1/4 и 3/8, на который устанавливаются осветители постоянного или импульсного света и другое стандартное студийное оборудование, например микрофоны. Регулируемый угол наклона перекладины-стрелы позволяет максимально удобно расположить осветитель над объектом и при этом вывести журавль из кадра. Угол наклона стрелы фиксируется надежным замком кронштейна с крупной ручкой с «храповиком». Стойка-журавль имеет надежную, устойчивую конструкцию, рассчитанную на интенсивную многолетнюю эксплуатацию. Для компенсации веса закрепленного оборудования служит груз-противовес. Двухобъемный мешок для песка входит в комплект. Конструкция стойки журавля выполнена так, что несъемная перекладина вставляется в трубку верхней секции стойки. Длина кран-стойки в сложенном виде при этом 120 см, что обеспечивает сверхкомпактное хранение. Кроме того, вертикальное положение стрелы, заведенной в трубку верхней секции поможет увеличить общую высоту стойки до 3.8 м. Воздушный амортизатор секции стойки и перекладины скомпенсирует удар и предохранит оборудование от удара в случае, если ассистент попытается резко изменить высоту стойки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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