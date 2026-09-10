Стойка-журавль Godox LB02
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Характеристики
Описание товара Стойка-журавль Godox LB02
Стойка-журавль Godox LB02 предназначена для установки и быстрого позиционирования (в том числе под углом) осветителей среднего размера весом до 4 кг как в студии, так и на выезде. На конце перекладины закреплен съемный шпигот 5/8 с винтовой резьбой 1/4 и 3/8, на который устанавливаются осветители постоянного или импульсного света и другое стандартное студийное оборудование, например микрофоны. Регулируемый угол наклона перекладины-стрелы позволяет максимально удобно расположить осветитель над объектом и при этом вывести журавль из кадра. Угол наклона стрелы фиксируется надежным замком кронштейна с крупной ручкой с «храповиком». Стойка-журавль имеет надежную, устойчивую конструкцию, рассчитанную на интенсивную многолетнюю эксплуатацию. Для компенсации веса закрепленного оборудования служит груз-противовес. Двухобъемный мешок для песка входит в комплект. Конструкция стойки журавля выполнена так, что несъемная перекладина вставляется в трубку верхней секции стойки. Длина кран-стойки в сложенном виде при этом 120 см, что обеспечивает сверхкомпактное хранение. Кроме того, вертикальное положение стрелы, заведенной в трубку верхней секции поможет увеличить общую высоту стойки до 3.8 м. Воздушный амортизатор секции стойки и перекладины скомпенсирует удар и предохранит оборудование от удара в случае, если ассистент попытается резко изменить высоту стойки.
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