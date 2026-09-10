Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456402
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х8х8
Вес, г.
500
Описание товара Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните
Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 275 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 275 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.
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Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 275 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 275 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.
Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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