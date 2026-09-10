Антенна автомобильная Optim CB-9 Plus
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Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%2 190 руб. 2 504 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
4.2
Дополнительно
диапазон частот - 26.5-28 МГц
Особенности
длина кабеля 4 м
Ширина, см
4.2
Размеры в упаковке, м
1.5х0.1х0.06
Вес, г.
300
Описание товара Антенна автомобильная Optim CB-9 Plus
Автомобильная антенна врезного типа Optim 9+, высотой 1, 50 метра и максимальной входящей мощностью 100 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона.
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Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
4.2
Дополнительно
диапазон частот - 26.5-28 МГц
Особенности
длина кабеля 4 м
Ширина, см
4.2
Автомобильная антенна врезного типа Optim 9+, высотой 1, 50 метра и максимальной входящей мощностью 100 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона.
Антенна автомобильная Optim CB-9 Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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