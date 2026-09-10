Проектор EPSON EB-FH52
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Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%115 070 руб. 159 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 455476
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
VGA, HDMI x2, композитный, аудио RCA, USB (тип A), USB (тип B)
Число портов HDMI
2
Яркость
4000 лм
Разрешение
1920х1080
Контрастность
16000
Соотношение сторон экрана
16 к 9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Проектор EPSON EB-FH52
Зум 1,6х (оптический). Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi Miracast. Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений. Быстрая коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений ручкой-слайдером. Функция Quick Corner. Возможность просмотра изображений напрямую с USB носителей. USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю. Функция Split Screen. Встроенный динамик 16 Вт. Фронтальный вывод тепла. Моментальное выключение.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
VGA, HDMI x2, композитный, аудио RCA, USB (тип A), USB (тип B)
Число портов HDMI
2
Яркость
4000 лм
Разрешение
1920х1080
Контрастность
16000
Соотношение сторон экрана
16 к 9
Страна производитель
Китай
Зум 1,6х (оптический). Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi Miracast. Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений. Быстрая коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений ручкой-слайдером. Функция Quick Corner. Возможность просмотра изображений напрямую с USB носителей. USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю. Функция Split Screen. Встроенный динамик 16 Вт. Фронтальный вывод тепла. Моментальное выключение.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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