Вакуумная присоска Manfrotto 241FB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 44920
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
50
Описание товара Вакуумная присоска Manfrotto 241FB
Воздушная присоска для штативной головки Manfrotto 241FB
Характеристики
- Вес 1.20 kg
- Максимальная нагрузка 2.00 kg
- Диаметр 150 mm
- Тип втулочного соединения 16 mm