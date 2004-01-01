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Вакуумная присоска Manfrotto 241FB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вакуумная присоска Manfrotto 241FB

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Вакуумная присоска Manfrotto 241FB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 44920
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
50

Описание товара Вакуумная присоска Manfrotto 241FB

Воздушная присоска для штативной головки Manfrotto 241FB

Характеристики

  • Вес 1.20 kg
  • Максимальная нагрузка 2.00 kg
  • Диаметр 150 mm
  • Тип втулочного соединения 16 mm 

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Страна производитель
Китай
Описание

Воздушная присоска для штативной головки Manfrotto 241FB

Характеристики

  • Вес 1.20 kg
  • Максимальная нагрузка 2.00 kg
  • Диаметр 150 mm
  • Тип втулочного соединения 16 mm 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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