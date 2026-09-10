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Электрогриль Maunfeld MF-1311B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Maunfeld MF-1311B

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Гриль Maunfeld MF-1311B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грили
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 436178
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Грили
Размеры в упаковке, см
37х33х16
Вес, кг.
6.5

Описание товара Электрогриль Maunfeld MF-1311B

Гриль MAUNFELD MF-1311B мощностью 2000 Вт оснащен закрытыми нагревательными элементами в верхней и нижней части прибора. Это значит, что мясо, рыба или овощи прожариваются внутри закрытого устройства равномерно. Предусмотрена также возможность использовать гриль в положении барбекю, разложив его на 180°. Задавать нужную температуру нагрева и время обжаривания можно, поворачивая ручки. Выбранные параметры отобразятся на дисплее. Гриль MAUNFELD MF-1311B защищен от перегрева и отключится в случае его возникновения. Съемные пластины легко отмываются после готовки, а поддон для сбора жира отвечает за чистоту поверхностей вокруг прибора. С использованием представленной модели вы сможете разнообразить семейный рацион необычными и вкусными блюдами.

Отзывы о товаре Электрогриль Maunfeld MF-1311B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Грили
Описание
Гриль MAUNFELD MF-1311B мощностью 2000 Вт оснащен закрытыми нагревательными элементами в верхней и нижней части прибора. Это значит, что мясо, рыба или овощи прожариваются внутри закрытого устройства равномерно. Предусмотрена также возможность использовать гриль в положении барбекю, разложив его на 180°. Задавать нужную температуру нагрева и время обжаривания можно, поворачивая ручки. Выбранные параметры отобразятся на дисплее. Гриль MAUNFELD MF-1311B защищен от перегрева и отключится в случае его возникновения. Съемные пластины легко отмываются после готовки, а поддон для сбора жира отвечает за чистоту поверхностей вокруг прибора. С использованием представленной модели вы сможете разнообразить семейный рацион необычными и вкусными блюдами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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