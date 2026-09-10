Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами
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Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 433520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х21х17
Вес, кг.
1.7
Описание товара Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами
Восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма светового пучка и блика. Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени. Установка на студийный свет происходит через байонетное соединение: литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens.
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Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
95
Страна производитель
Китай
Восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма светового пучка и блика. Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени. Установка на студийный свет происходит через байонетное соединение: литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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