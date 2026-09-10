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Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л

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Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л - фото 1
Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ковши
  • Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л - фото 1
  • Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
3 740 руб.  5 709 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428940
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Ковши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х20
Вес, кг.
1.01

Описание товара Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л

Стиль «арт деко» появился на свет в начале XX века и сразу захватил умы лучших художников, скульпторов, архитекторов, модельеров. Впоследствии дизайнеры не раз обращались к этому стилю, но воплотить его в сфере кухонной посуды решались лишь самые смелые. Именно благодаря им на свет появилась коллекция ArtDeco от R?ndell, отмеченная престижной международной наградой Kitchen Innovation-2020 (Германия) за инновации и дизайн. Эта посуда покоряет с первого взгляда! Но дело, разумеется, не только в дизайне. Все предметы коллекции ArtDeco, изготовленные из литого алюминия, имеют внутреннее надежное антипригарное трехслойное покрытие TriTitan, которое не только дарит особый комфорт в процессе приготовления блюд, но еще и дает возможность использовать металлические лопатки. Нельзя не сказать и о ненагревающихся бакелитовых ручках посуды с покрытием Soft Touch: прихватки вам больше просто не понадобятся!

Отзывы о товаре Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Ковши
Страна производитель
Китай
Описание
Стиль «арт деко» появился на свет в начале XX века и сразу захватил умы лучших художников, скульпторов, архитекторов, модельеров. Впоследствии дизайнеры не раз обращались к этому стилю, но воплотить его в сфере кухонной посуды решались лишь самые смелые. Именно благодаря им на свет появилась коллекция ArtDeco от R?ndell, отмеченная престижной международной наградой Kitchen Innovation-2020 (Германия) за инновации и дизайн. Эта посуда покоряет с первого взгляда! Но дело, разумеется, не только в дизайне. Все предметы коллекции ArtDeco, изготовленные из литого алюминия, имеют внутреннее надежное антипригарное трехслойное покрытие TriTitan, которое не только дарит особый комфорт в процессе приготовления блюд, но еще и дает возможность использовать металлические лопатки. Нельзя не сказать и о ненагревающихся бакелитовых ручках посуды с покрытием Soft Touch: прихватки вам больше просто не понадобятся!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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