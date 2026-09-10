Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л
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Характеристики
Описание товара Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л
Для тех, кто только начинает свой кулинарный путь, для тех, кто совершенствует навыки, а также для признанных мастеров гастрономического искусства была создана коллекция посуды Sorge. Взгляд притягивают ее изящно изогнутые ручки с приятным на ощупь силиконовым покрытием бордового цвета, эффектно контрастирующим с матированной полировкой поверхности. Посуда изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, а значит, будет служить вам на протяжении многих лет и радовать ежедневно. Ее тройное вштампованное, а затем вплавленное дно без воздушных полостей прогревается равномерно и позволяет готовить не просто хорошо, а идеально. Пользоваться посудой очень удобно: этому способствует эргономичная форма аксессуаров. На внутренней поверхности кастрюль вы найдете внутренние отметки литража, позволяющие точно следовать рецепту без использования дополнительных мерных емкостей.
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