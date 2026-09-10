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Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л

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Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 1
Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 2
Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 3
Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 4
Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 5
Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кастрюли
  • Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 1
  • Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 2
  • Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 3
  • Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 4
  • Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 5
  • Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
4 640 руб.  9 579 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428831
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Кастрюли
Внутреннее покрытие
без покрытия
Высота, см
12.5
Диаметр, см
24
Крышка в комплекте
да
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал крышки
стекло
Объем, л
5.1
Слив
нет
Совместимость
все типы плит, включая индукционные
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х20
Вес, кг.
2.06

Описание товара Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л

Для тех, кто только начинает свой кулинарный путь, для тех, кто совершенствует навыки, а также для признанных мастеров гастрономического искусства была создана коллекция посуды Sorge. Взгляд притягивают ее изящно изогнутые ручки с приятным на ощупь силиконовым покрытием бордового цвета, эффектно контрастирующим с матированной полировкой поверхности. Посуда изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, а значит, будет служить вам на протяжении многих лет и радовать ежедневно. Ее тройное вштампованное, а затем вплавленное дно без воздушных полостей прогревается равномерно и позволяет готовить не просто хорошо, а идеально. Пользоваться посудой очень удобно: этому способствует эргономичная форма аксессуаров. На внутренней поверхности кастрюль вы найдете внутренние отметки литража, позволяющие точно следовать рецепту без использования дополнительных мерных емкостей.

Отзывы о товаре Кастрюля Rondell Sorge RDS-1221 5,1 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Кастрюли
Внутреннее покрытие
без покрытия
Высота, см
12.5
Диаметр, см
24
Крышка в комплекте
да
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал крышки
стекло
Объем, л
5.1
Слив
нет
Совместимость
все типы плит, включая индукционные
Цвет
серебряный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Для тех, кто только начинает свой кулинарный путь, для тех, кто совершенствует навыки, а также для признанных мастеров гастрономического искусства была создана коллекция посуды Sorge. Взгляд притягивают ее изящно изогнутые ручки с приятным на ощупь силиконовым покрытием бордового цвета, эффектно контрастирующим с матированной полировкой поверхности. Посуда изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, а значит, будет служить вам на протяжении многих лет и радовать ежедневно. Ее тройное вштампованное, а затем вплавленное дно без воздушных полостей прогревается равномерно и позволяет готовить не просто хорошо, а идеально. Пользоваться посудой очень удобно: этому способствует эргономичная форма аксессуаров. На внутренней поверхности кастрюль вы найдете внутренние отметки литража, позволяющие точно следовать рецепту без использования дополнительных мерных емкостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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