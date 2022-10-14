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Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL

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Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL - фото 1
Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.8 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
  • Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
40 239 руб.  47 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428480
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.8 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х33х9
Вес, кг.
1.03

Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL

Однорычажный cмеситель для ванны и душа. аэратор Perlator Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды. Керамический картридж Sedal 35 мм. Верхняя поворотная душевая лейка. «Тропический дождь» 30*20 см, держатель 39, 6 см. Душевая лейка, 1-функциональная 6, 8x27, 3 см с настенным поворотным креплением. Шланг: 200 см с подключением. Переключатель трехпозиционный картриджный угол поворота 360 градусов. Металлическая рукоятка

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL

14.10.2022
Роман

Достоинства:
Коробка запакована хорошо. Внутри всё на качественно. Краны тяжелые.

Недостатки:
Пока особо не заметно. Лейка душа пластиковая.

Комментарий:
установлю, может отпишу по результатам



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.8 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Описание
Однорычажный cмеситель для ванны и душа. аэратор Perlator Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды. Керамический картридж Sedal 35 мм. Верхняя поворотная душевая лейка. «Тропический дождь» 30*20 см, держатель 39, 6 см. Душевая лейка, 1-функциональная 6, 8x27, 3 см с настенным поворотным креплением. Шланг: 200 см с подключением. Переключатель трехпозиционный картриджный угол поворота 360 градусов. Металлическая рукоятка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.10.2022
Роман

Достоинства:
Коробка запакована хорошо. Внутри всё на качественно. Краны тяжелые.

Недостатки:
Пока особо не заметно. Лейка душа пластиковая.

Комментарий:
установлю, может отпишу по результатам


Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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