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Система дистанционного управления замками дверей SKY M-01OC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система дистанционного управления замками дверей SKY M-01OC

1 Отзывы
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Система дистанционного управления замками дверей SKY M-01OC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
1 370 руб.  3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428312
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Характеристики

Бренд
SKY
Тип товара
Автосигнализация
Дополнительно
частота канала радиоуправления - 433, 92МГц
Марка автомобиля
универсальный
Размеры в упаковке, см
22х15х4
Вес, кг.
1

Описание товара Система дистанционного управления замками дверей SKY M-01OC

Дальность действия брелока: 20м - 100м. Код радиоуправления: Super Keeloq Pro II. Напряжение питания основного блока: 9В - 15В. Выход звукового сигнала, не более 10А

Отзывы о товаре Система дистанционного управления замками дверей SKY M-01OC

Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом интересный, но на одном пружинка не держит, от касания отрывается не нажимая на кнопку, а второй отлично, но лучше подойдет для иномарок. Ну чуть повозились и на ладу сделали, на видео ключ который лучше работает.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY
Тип товара
Автосигнализация
Дополнительно
частота канала радиоуправления - 433, 92МГц
Марка автомобиля
универсальный
Описание
Дальность действия брелока: 20м - 100м. Код радиоуправления: Super Keeloq Pro II. Напряжение питания основного блока: 9В - 15В. Выход звукового сигнала, не более 10А
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом интересный, но на одном пружинка не держит, от касания отрывается не нажимая на кнопку, а второй отлично, но лучше подойдет для иномарок. Ну чуть повозились и на ладу сделали, на видео ключ который лучше работает.


Система дистанционного управления замками дверей SKY M-01OC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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