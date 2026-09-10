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Антенна автомобильная Optim CB-1100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна автомобильная Optim CB-1100

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Антенна автомобильная Optim CB-1100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428308
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Характеристики

Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
105
Дополнительно
диапазон частот - 26.5-28 МГц
Ширина, см
4.2
Размеры в упаковке, м
1.05х0.1х0.06
Вес, г.
500

Описание товара Антенна автомобильная Optim CB-1100

Автомобильная антенна врезного типа Optim CB-1100, высотой 1, 05 метра и максимальной входящей мощностью 100 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом. Невысокая но качественная антенна Оптим CB-1100 с достойной эффективностью Optim CB1100. Одна из самых распространенных антенн на трассе. Все металлические компоненты антенны Оптим 1100 сделаны из нержавеющей стали и легированной латуни для лучшей гибкости и прочности. Поворотный механизм позволяет поворачивать антенну на 180 градусов и снимать антенну, что удобно, например во время мойки. Возможна установка на магнитное основание. OPTIM CB-1100 имеет низкорасположенную согласующую катушку. Прочный пластиковый корпус не подвержен разрушению при морозе. А небольшой вес и хорошее усиление делают её отличным выбором, как для грузовиков, так и для легковых автомобилей. Имеет быструю подстройку КСВ которая производится путём регулировки длины штыря.

Отзывы о товаре Антенна автомобильная Optim CB-1100




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Характеристики
Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
105
Дополнительно
диапазон частот - 26.5-28 МГц
Ширина, см
4.2
Описание
Автомобильная антенна врезного типа Optim CB-1100, высотой 1, 05 метра и максимальной входящей мощностью 100 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом. Невысокая но качественная антенна Оптим CB-1100 с достойной эффективностью Optim CB1100. Одна из самых распространенных антенн на трассе. Все металлические компоненты антенны Оптим 1100 сделаны из нержавеющей стали и легированной латуни для лучшей гибкости и прочности. Поворотный механизм позволяет поворачивать антенну на 180 градусов и снимать антенну, что удобно, например во время мойки. Возможна установка на магнитное основание. OPTIM CB-1100 имеет низкорасположенную согласующую катушку. Прочный пластиковый корпус не подвержен разрушению при морозе. А небольшой вес и хорошее усиление делают её отличным выбором, как для грузовиков, так и для легковых автомобилей. Имеет быструю подстройку КСВ которая производится путём регулировки длины штыря.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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