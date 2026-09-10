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Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428308
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Описание товара Антенна автомобильная Optim CB-1100
Автомобильная антенна врезного типа Optim CB-1100, высотой 1, 05 метра и максимальной входящей мощностью 100 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом. Невысокая но качественная антенна Оптим CB-1100 с достойной эффективностью Optim CB1100. Одна из самых распространенных антенн на трассе. Все металлические компоненты антенны Оптим 1100 сделаны из нержавеющей стали и легированной латуни для лучшей гибкости и прочности. Поворотный механизм позволяет поворачивать антенну на 180 градусов и снимать антенну, что удобно, например во время мойки. Возможна установка на магнитное основание. OPTIM CB-1100 имеет низкорасположенную согласующую катушку. Прочный пластиковый корпус не подвержен разрушению при морозе. А небольшой вес и хорошее усиление делают её отличным выбором, как для грузовиков, так и для легковых автомобилей. Имеет быструю подстройку КСВ которая производится путём регулировки длины штыря.
Автомобильная антенна врезного типа Optim CB-1100, высотой 1, 05 метра и максимальной входящей мощностью 100 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом. Невысокая но качественная антенна Оптим CB-1100 с достойной эффективностью Optim CB1100. Одна из самых распространенных антенн на трассе. Все металлические компоненты антенны Оптим 1100 сделаны из нержавеющей стали и легированной латуни для лучшей гибкости и прочности. Поворотный механизм позволяет поворачивать антенну на 180 градусов и снимать антенну, что удобно, например во время мойки. Возможна установка на магнитное основание. OPTIM CB-1100 имеет низкорасположенную согласующую катушку. Прочный пластиковый корпус не подвержен разрушению при морозе. А небольшой вес и хорошее усиление делают её отличным выбором, как для грузовиков, так и для легковых автомобилей. Имеет быструю подстройку КСВ которая производится путём регулировки длины штыря.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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