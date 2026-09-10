Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-300 Turbo 20Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428297
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
600
Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-300 Turbo 20Вт
Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-300 Turbo сочетает в себе объёмный функционал, компактный дизайн и высокую мощность передатчика, а потому прекрасно подойдёт как начинающим радиолюбителям, так и профессионалам. Данная модель отличается хорошей чувствительностью приемника за счет современной схемотехники и использования отдельного синтезатора частот, смонтированного на микросхеме LC7152N с внешним цифровым управлением, что позволило расширить частотный диапазон и улучшило стабильность радиостанции по сравнению с предыдущими моделями линейки.
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-300 Turbo сочетает в себе объёмный функционал, компактный дизайн и высокую мощность передатчика, а потому прекрасно подойдёт как начинающим радиолюбителям, так и профессионалам. Данная модель отличается хорошей чувствительностью приемника за счет современной схемотехники и использования отдельного синтезатора частот, смонтированного на микросхеме LC7152N с внешним цифровым управлением, что позволило расширить частотный диапазон и улучшило стабильность радиостанции по сравнению с предыдущими моделями линейки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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