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Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый

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Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 1
Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 2
Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 3
Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Доска стеклянная
  • Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 1
  • Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 2
  • Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 3
  • Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427145
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Характеристики

Бренд
Deli
Тип товара
Доска стеклянная
Размеры в упаковке, см
89х80х15
Вес, кг.
19.3

Описание товара Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый

Доска Deli Deli 8741 демонстрационная магнитно-маркерная стеклянная на стену - это современное и элегантное решение для организации рабочего пространства. Она сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, что делает ее идеальным выбором для офиса или дома.

Отзывы о товаре Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Deli
Тип товара
Доска стеклянная
Описание
Доска Deli Deli 8741 демонстрационная магнитно-маркерная стеклянная на стену - это современное и элегантное решение для организации рабочего пространства. Она сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, что делает ее идеальным выбором для офиса или дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Доска стеклянная Deli 8741 (100x200 см) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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