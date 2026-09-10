VoIP-телефон Yealink W59R черный
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink W59R черный
Yealink W59R — это профессиональная трубка, выполненная в ударопрочном, пыле- и влагозащищенном корпусе, которая предназначена для использования с такими базовыми станциями Yealink, как W60B и W80B. Модель W59R сертифицирована по степени защиты IP67. Первая цифра 6 в этой аббревиатуре означает пыленепроницаемость, вторая цифра 7 - влагозащиту, подразумевающее кратковременное (не более 30 минут) погружение на глубину до 1 метра. Кроме того, прорезиненный корпус устройства допускает его падение с высоты до 2.5 метров без последствий. Все это делает Yealink W59R идеальным выбором для использования в таких сложных средах, как производства, склады, SPA-зоны, уличные территории.
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