Алиса Весна 20 (кукла пластмассовая,озвученная),55 см
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 260 руб. 3 876 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х24х15
Вес, кг.
1.33
Описание товара Алиса Весна 20 (кукла пластмассовая,озвученная),55 см
Кукла Алиса 20 из серии «Моя любимая кукла» станет прекрасной подругой для вашего ребенка. Ее современный и модный образ придется по душе вашим детям. Рост куклы 55 см. Глаза вставные закрывающиеся. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Куклу можно водить за ручку. Инструкция прилагается к кукле. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать.
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Кукла Алиса 20 из серии «Моя любимая кукла» станет прекрасной подругой для вашего ребенка. Ее современный и модный образ придется по душе вашим детям. Рост куклы 55 см. Глаза вставные закрывающиеся. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Куклу можно водить за ручку. Инструкция прилагается к кукле. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать.
Алиса Весна 20 (кукла пластмассовая,озвученная),55 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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