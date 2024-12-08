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Автоакустика Hertz DSK 130.3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Hertz DSK 130.3

8 Отзывы
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Автоакустика Hertz DSK 130.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423101
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Характеристики

Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Автоакустика Hertz DSK 130.3

Автомобильные колонки станут вашим верным спутником в любых поездках. Надежные и стильные, выполнены из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Автоакустика Hertz DSK 130.3

Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики хорошие, всё норм, работают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Звучать достаточно не плохо! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие динамики, за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Ленар В.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики работают отлично, поставил на газель в штатные места.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Виктор Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки отличные! Играют классно...нравятся...все ок
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Завтра буду устанавливать позже добавлю коментарий А так все норм
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
При правильном подключении с виброизоляцией места установки работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковки целые, пришли в указанное время. Рекомендую. О качестве динамиков отпишусь после установки.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Описание
Автомобильные колонки станут вашим верным спутником в любых поездках. Надежные и стильные, выполнены из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики хорошие, всё норм, работают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Звучать достаточно не плохо! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие динамики, за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Ленар В.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики работают отлично, поставил на газель в штатные места.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Виктор Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки отличные! Играют классно...нравятся...все ок
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Завтра буду устанавливать позже добавлю коментарий А так все норм
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
При правильном подключении с виброизоляцией места установки работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковки целые, пришли в указанное время. Рекомендую. О качестве динамиков отпишусь после установки.


Автоакустика Hertz DSK 130.3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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