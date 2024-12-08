Автоакустика Hertz DSK 130.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423101
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Автоакустика Hertz DSK 130.3
Автомобильные колонки станут вашим верным спутником в любых поездках. Надежные и стильные, выполнены из качественных современных материалов.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Автомобильные колонки станут вашим верным спутником в любых поездках. Надежные и стильные, выполнены из качественных современных материалов.
Достоинства:
Комментарий:
Динамики хорошие, всё норм, работают хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звучать достаточно не плохо! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие динамики, за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Динамики работают отлично, поставил на газель в штатные места.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки отличные! Играют классно...нравятся...все ок
Достоинства:
Комментарий:
Завтра буду устанавливать позже добавлю коментарий А так все норм
Достоинства:
Комментарий:
При правильном подключении с виброизоляцией места установки работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Упаковки целые, пришли в указанное время. Рекомендую. О качестве динамиков отпишусь после установки.
Автоакустика Hertz DSK 130.3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Hertz DSK 130.3
Достоинства:
Комментарий:
Динамики хорошие, всё норм, работают хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звучать достаточно не плохо! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие динамики, за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Динамики работают отлично, поставил на газель в штатные места.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки отличные! Играют классно...нравятся...все ок
Достоинства:
Комментарий:
Завтра буду устанавливать позже добавлю коментарий А так все норм
Достоинства:
Комментарий:
При правильном подключении с виброизоляцией места установки работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Упаковки целые, пришли в указанное время. Рекомендую. О качестве динамиков отпишусь после установки.