Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейны и тенты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%2 160 руб. 4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 2 лет
Высота, см
51
Материал
винил/полиэстер
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х12
Вес, кг.
3.55
Описание товара Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100
Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 2 лет
Высота, см
51
Материал
винил/полиэстер
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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