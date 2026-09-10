Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%680 руб. 1 275 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420935
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
458
Описание товара Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке
Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке