Пазл магнитный "Поймай рыбку" в пленке
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%750 руб. 1 156 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420933
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
магнитная удочка в комплекте
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х1
Вес, г.
361
Описание товара Пазл магнитный "Поймай рыбку" в пленке
Нет ничего лучше, чем натуральные материалы, а особенно дерево. Игрушки торговой марки VIGATOYS сделаны из качественного дерева, имеют отличный дизайн, а главное направлены на развитие малыша и его способностей. Магнитная игра специально для юных рыбаков. Она позволи развить моторику, реакцию, понять понятие подходит-не подходит.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
магнитная удочка в комплекте
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Нет ничего лучше, чем натуральные материалы, а особенно дерево. Игрушки торговой марки VIGATOYS сделаны из качественного дерева, имеют отличный дизайн, а главное направлены на развитие малыша и его способностей. Магнитная игра специально для юных рыбаков. Она позволи развить моторику, реакцию, понять понятие подходит-не подходит.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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