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Пазл магнитный "Поймай рыбку" в пленке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пазл магнитный "Поймай рыбку" в пленке

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Пазл магнитный &quot;Поймай рыбку&quot; в пленке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
750 руб.  1 156 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420933
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
магнитная удочка в комплекте
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х1
Вес, г.
361

Описание товара Пазл магнитный "Поймай рыбку" в пленке

Нет ничего лучше, чем натуральные материалы, а особенно дерево. Игрушки торговой марки VIGATOYS сделаны из качественного дерева, имеют отличный дизайн, а главное направлены на развитие малыша и его способностей. Магнитная игра специально для юных рыбаков. Она позволи развить моторику, реакцию, понять понятие подходит-не подходит.

Отзывы о товаре Пазл магнитный "Поймай рыбку" в пленке




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
магнитная удочка в комплекте
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Описание
Нет ничего лучше, чем натуральные материалы, а особенно дерево. Игрушки торговой марки VIGATOYS сделаны из качественного дерева, имеют отличный дизайн, а главное направлены на развитие малыша и его способностей. Магнитная игра специально для юных рыбаков. Она позволи развить моторику, реакцию, понять понятие подходит-не подходит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл магнитный "Поймай рыбку" в пленке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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